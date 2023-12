"Prendersi a cuore" con Legambiente. Il progetto per genitori di bambini

A Festambiente sbarca "Prendersi a Cuore", lo spazio educativo per genitori e bambini. Si svolgerà questo pomeriggio a Rispescia, nella sede di Festambiente, l’evento inaugurale. Alle 15.30 l’associazione Prima Educare, con la collaborazione dell’associazione ambientalista e del consultorio "La famiglia", darà il via a "Prendersi a cuore", un nuovo progetto educativo oltre che uno spazio per genitori e bambini da 0 a 18 mesi. Il percorso sarà realizzato alla "Casa ecologica" di Legambiente, e avrà l’obiettivo di unire l’accompagnamento dei genitori nel periodo post-natale, la crescita armoniosa dei bambini, il contatto con la natura e il consumo etico e sostenibile nell’acquisto di beni per la prima infanzia. Un’occasione di incontro, riflessione e aiuto concreto, realizzato grazie all’aiuto di operatrici socio-educative e alla presenza di professionisti che promuoveranno conoscenze legate alla prima infanzia e alla relazione genitori-figli. Alle attività prenderanno parte pedagogisti, pediatri, nutrizionisti, ostetriche, insegnanti di yoga-nido, insegnanti di massaggio infantile, consulenti di baby wearing e psicologi. "Prendersi a cuore" avrà una cadenza bisettimanale. Oggi dunque in programma il primo appuntamento di presentazione, ai quali si potrà partecipare con l’obiettivo di "educare" anche i genitori a gestire tutte le tutte le situazioni che possono capitare nel loro percorso con i propri figli.