Premio Scriabin. Un’edizione da record

Un palcoscenico e una luce puntata solo sul pianista e il suo strumento. Ottantotto tasti, infinite emozioni sprigionate. Grosseto è pronta ad accogliere centoventisei giovani pianisti dai 18 ai 35 anni provenienti da ventinove Paesi. Questo è il "Premio internazionale pianistico "Scriabin" giunto alla ventiseiesima edizione, in programma da domenica fino a domemica 25. Tutti gli appuntamenti saranno al Teatro degli industri. Il concerto d’apertura è in programma domani alle 19 con un ospite già conosciuto, ovvero il vincitore della scorsa edizione Valentin Malinin. L’ingresso sarà libero, esclusa la finale . Poi si svolgeranno le fasi eliminatorie, da lunedì (alle 9) a mercoledì 21 (alle 20), nel pomeriggio di giovedì 22 la seminifinale che sceglierà i tre finalisti che si contenderanno il primo premio domenica 25 alle 17 suonando con l’Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Sergio Baietta. Prevista nella prossima settimana anche un rassegna collaterale sempre agli industri, alle 20 con l’esibizione di Congyu Wang lunedì 19, Puerre Laurent Boucharlat martedì 20, Matteo Fossi mercoledì 21, Vasco Dantas Rocha giovedì 22 e Ilaria Loatelli venerdì 23. Il "Premio Scriabin" è stato presentato nella sala comunale Mancini dall’assessore Luca Agresti, dal presidente dell’Associazione musicale Scriabin, Luigi Mansi, dal direttore artistico Antonio di Cristofano, dal presidente Banca Tema Francesco Carri, Domenico Saraceno dell’associazione rotariana, Carlo Vellutini di Fondazione CR Firenze e Maurizio Marraccini di Generali Assicurazioni. "Quest’anno – afferma Di Cristofano – il premio ha raggiunto il record di iscritti. Siamo certi di poter offrire anche quest’anno un evento di grande qualità, al quale confidiamo che il pubblico possa partecipare numeroso". "Tanti ragazzi – dice Mansi – con la missione di voler esprimere la propria arte nella musica. I giovani sono la porta bella del mondo". "Un grande evento – spiega Agresti – con giovani provenienti da più Nazioni. La città di Grosseto ne è orgogliosa". Per la finale prevendite sono disponibili su internet e dalla prossima settimana alla biglietteria degli industri.

Maria Vittoria Gaviano