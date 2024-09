Premio Green Ciak a Margot Sikabonyi

Oggi giornata conclusiva del "Capalbio Film Festival". Alle 15 l’ecosostenibilità chiude il festival con il "Green Ciak Day" a introdurre la giornata, Carlo Alberto Pratesi. Alle 15.15, al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige, la proiezione del film di animazione "Ozi, la voce della foresta" di Tim Harper, il film prodotto da Leonardo Di Caprio. Alle 16.45 la proiezione di "Era scritto sul mare" di Giuliana Gamba che sarà presente in sala. Alle 18 sul tema della sostenibilità il docufilm "Time to change" di Emanuele Imbucci. Alle 17.30 nella sala conferenze della Locanda Rossa il Talk One Health "La salute del pianeta e dell’uomo. Prevenzione, longevity, ambiente "moderato da Carlo Alberto Pratesi. Intervengono: Michelle Desilets, Andrea Giorgi, Serafina Lentini Tiziana Lazzari e Guendalina Graffigna. A seguire la consegna del Premio Capalbio Film Festival 2024 Green Ciak all’attrice Margot Sikabonyi (nella foto) da sempre attenta alla sostenibilità ambientale e autrice del romanzo "Respira! Alla ricerca della calma nel caos". Chiude il festival alle 20.30 al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige l’Anteprima Nazionale del film "L’Attachment" di Carine Tardieu, tratto dal romanzo "L’intimité" di Alice Ferney, che è stato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.