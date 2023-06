Prelievi del sangue in via Don Minzoni. Da domani accesso diretto dalle 10

Rimodulato l’accesso diretto al servizio prelievi di sangue e agli esami di laboratorio analisi al distretto Asl di via Don Minzoni, che da domani sarà possibile dalle 10. Per effettuare un prelievo senza prenotare sarà quindi necessario recarsi al centro dalle 10 in poi e non più alle 7.30. "Zero Code è un servizio regionale di prenotazione degli esami di laboratorio che consente di scegliere giorno, luogo e ora dell’appuntamento – spiega Alessandro Militello, direttore Gestione sistemi di prenotazione e servizi digitali al cittadino –. Il sistema garantisce di accedere al prelievo senza attese e di concludere la prestazione nel giro di pochi minuti, con un guadagno di tempo e di risorse. L’organizzazione del servizio risulta così più snella e funzionale. Per questi motivi vogliamo incentivare il più possibile le persone all’utilizzo di questa modalità, comoda, più veloce e sicura".

Per prenotare con Zero Code è possibile farlo sul portale della Regione alla pagina https:zerocode.sanita.toscana.it#home, telefonando al Cup (800 500 483 da fisso, 0564 972191 da cellulare), o recandosi allo sportello al pubblico. Indispensabile avere a disposizione codice fiscale, numero di telefono e numero della ricetta elettronica.