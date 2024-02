Predatori sbranano tre pecore

Un branco di lupi, o canidi incrociati, ha sbranato tre pecore che si trovavano all’interno del terreno dell’agriturismo il Querciolo, che si trova praticamente alle porte della città e che fiancheggia il tratto di strada delle Collacchie, che collega Grosseto a Marina. I lupi sono riusciti a scavalcare la recinzione, che ha anche il filo spinato, e a quel punto hanno sbranato tre pecore,mentre altre due sono riuscite a scappare. All’interno dell’agriturismo ci sono anche altri animali: pony, galline, cani e anche una mucca.

Disperata la proprietà dell’agriturismo che ha detto di tenere quelle pecore non per produzione ma per compagnia, dato che con la loro docilità allietano il soggiorno degli ospiti della sua struttura. L’agriturismo è a pochi metri dalla ciclabile.