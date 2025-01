Ppe, riunione per definire le priorità

GROSSETOSostegno alle famiglie, garanzia della sicurezza, promozione nuove opportunità per l’occupazione, sviluppo delle infrastrutture (ferrovia e strade), abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono questi i temi prioritari messi sul tavolo dai rappresentanti del Ppe, il nuovo gruppo che si è costituito in Provincia e che comprende Forza Italia, Noi moderati e Udc, nel corso dell’incontro durante il quale si è anche "auspicato – si spiega – che il Comune di Grosseto possa dare concretezza alle mozioni, che sono state approvate in consiglio, come il tavolo della famiglia, i comitati di quartiere, il baratto amministrativo".

"Intanto – dicono Amedeo Gabbrielli, Gianluigi Ferrara e Andrea Quadalti – la mozione della consulta dello sport, approvata all’unanimità in consiglio provinciale, rappresenta un importante atto politico di partecipazione. È stato ribadito che una delle priorità è quella di investire sull’agricoltura con interventi a supporto degli imprenditori, migliorando la viabilità, garantendo un servizio smaltimento rifiuti specifico ai bisogni di quei territori, realizzando nuovi invasi per assicurare acqua nel periodo estivo. E’ importante realizzare politiche e strategie condivise con il Consorzio bonifica affinché si garantisca il controllo delle risorse idriche e la prevenzione dalle inondazioni".

E’ stato poi sottolineato "che quello intrapreso è l’inizio di un percorso importante delle forze centriste e che Forza Italia e Roberto Berardi (nella foto) sono punti centrali dell’operazione".