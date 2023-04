Potenziamento del sistema elettrico, domani lavori di Enel

Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: domani, infatti, la società elettrica effettuerà lavori a Follonica per il potenziamento del sistema elettrico a servizio di Pratoranieri e dintorni, con particolare riferimento alla cabina denominata "Lido" tra via Cimarosa, via Litoranea, via Leoncavallo e via La Marmora. I tecnici dell’azienda elettrica rinnoveranno i quadri e le apparecchiature dell’impianto "Lido", attraverso l’installazione di componentistica digitalizzata che assicurerà qualità e continuità del servizio elettrico, ed attiveranno una nuova linea elettrica di bassa tensione interrata, più resistente ed efficiente, in un tratto compreso tra via Litoranea e via Cimarosa, con una migliore distribuzione dei carichi e benefici per tutte le utenze della zona. I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza.