Potenziamento dei treni. Sì alla mozione di Manni

FOLLONICA

Il consiglio comunale ha approvato la mozione per il potenziamento del servizio ferroviario presentata nei giorni scorsi dal Consigliere Giacomo Manni del gruppo Misto. "Questa approvazione rappresenta un importante passo avanti per affrontare le criticità che da tempo penalizzano pendolari, studenti e turisti – ha detto Manni – La mozione, ora accolta dall’Amministrazione, impegna il Comune ad avviare un confronto istituzionale con la Regione e Trenitalia affinché si ottenga un potenziamento delle corse ferroviarie, una maggiore attenzione agli orari di punta e il riconoscimento di Follonica come fermata strategica, inclusa nell’itinerario del Freccia Bianca. Ma non rappresenta un punto di arrivo, ma piuttosto l’inizio di un percorso istituzionale che dovrà essere portato avanti con determinazione. Adesso – chiude – sarà necessario un impegno costante per trasformare le richieste contenute nella mozione in risultati concreti".