Posti per cuochi e camerieri

Ristorante a pochi chilometri da Grosseto ricerca fino ad ottobre due camerieri/e di sala anche prima esperienza: una per il turno del pranzo (9.30-13.30) e una per il turno serale.

Ristorante a Magliano ricerca fino ad ottobre un cameriere/a di sala almeno con minima esperienza. Si preferisce personale della zona ma si valuta alloggio.

Struttura turistica a Follonica ricerca un’addetta al ricevimento con almeno conoscenza della lingua inglese e minima esperienza. Orario full time o part time a periodi alterni in inverno, full time da aprile a settembre su turni massimo fino alle 22. No alloggio.

Stabilimento balneare a Follonica ricerca una banconista/bar e minima esperienza anche in sala per il turno del pranzo per i weekeend di fine aprile/fine maggio, da fine maggio a settembre tutti i giorni. No alloggio.

Pubblico esercizio a Monte Argentario ricerca un cameriere di sala anche prima esperienza fino ad ottobre, turno serale. No alloggio.

Albergo a Fonteblanda ricerca un aiuto cuoco almeno con minima esperienza e un lavapiatti anche prima esperienza per i weekkend di aprile poi da maggio a settembre tutti i giorni (con un giorno di riposo settimanale). Orario principalmente serale dalle 19 in poi (possibilità di fare anche il turno del pranzo). No alloggio.

Per candidarsi alle offerte di lavoro inviare un curriculum a [email protected] (indicando l offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564-416375.