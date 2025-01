Porto Ercole, le concessioni demaniali in consiglio. Se ne riparla già nella prossima assemblea

Il tema delle concessioni demaniali di Porto Ercole torna in consiglio comunale. L’assise è stata convocata per venerdì alle 9 in prima convocazione e in seconda il 3 febbraio alle 10. All’ordine del giorno sono previsti cinque argomenti: l’approvazione del Piano di protezione civile; l’approvazione del Piano antincendi boschivi; l’approvazione delle modifiche al regolamento degli ormeggi comunali; l’accettazione della cessione a titolo gratuito di un terreno situato a Porto Ercole; l’attuazione dell’articolo 23, comma 1, lettera A delle Nta del piano regolatore portuale di Porto Ercole, la concessione demaniale degli ormeggi presenti nell’area portuale in favore del Comune di Monte Argentario con presa d’atto e conferma del deliberato. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito.