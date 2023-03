Porto di Punta Ala Sì al nuovo progetto

Buone notizie per l’ampliamento del Porto di Punta Ala: il Consiglio di Stato respinge definitivamente il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dando ragione al Comune di Castiglione della Pescaia e al Marina di Punta Ala. Questo consentirà di procedere alla formalizzazione degli atti necessari per la concreta realizzazione del progetto di ampliamento e riqualificazione del porto ed al riconoscimento della proroga della concessione demaniale marittima per 45 anni. Il progetto di ampliamento del Porto di Punta Ala aveva subito un arresto nel 2021, a seguito del ricorso contro la delibera del Consiglio comunale che individuava la società Marina di Punta Ala, quale soggetto attuatore del progetto di ampliamento del Porto Turistico e, a tal fine, prorogava la durata della concessione demaniale marittima per ulteriori 45 anni a decorrere dal 16 giugno 2033, ampliando l’area demaniale oggetto di concessione. Il Tar della Toscana aveva respinto tale ricorso, con una sentenza, che è stata impugnata dal Garante della Concorrenza e del Mercato davanti al Consiglio di Stato, si è pronunciato respingendo definitivamente il ricorso. "Si tratta di una svolta storica – ha detto il sindaco Elena Nappi – sia dal punto di vista legislativo che per gli scenari che apre sullo sviluppo di tutto il nostro territorio. L’ampliamento del porto di Punta Ala darà un immenso e nuovo respiro all’economia ed al turismo di tutta l’area marittima, e non, della Maremma Toscana. Adesso si guarderà al futuro del Marina con un nuovo impulso propositivo e ritrovata energia".