Polo Le Clarisse Natino Chirico Mostra prorogata

La mostra "Energia del colore" di Natino Chirico al Polo culturale Le Clarisse è un grande successo. E così la durata dell’esposizione è prorogata di una settimana: sarà possibile visitarla fino a domenica, sempre a ingresso gratuito, nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura in via Vinzaglio.

La mostra, a cura di Gina Ingrassia con il coordinamento di Inmagina, è suddivisa in quattro momenti espositivi: "Animali e creature fantastiche", "Il coraggio di osare", "Miti ed eroi eterni", "L’arte è una forma perfetta". Presenta il lavoro di Natino Chirico attraverso una ricca selezione di opere, molte delle quali di grande formato, che sintetizzano la produzione pittorica dell’artista nel corso degli ultimi decenni, con tecniche diverse: olio e acrilico su tela e tavola, grafica, collage, matite e il metacrilato per i quadri-scultura. Tra le figure rappresentate in mostra ci sono anche Charlie Chaplin, Fausto Coppi e Gino Bartali nel celebre scambio della borraccia, Don Chisciotte, Federico Fellini.

Natino Chirico ha frequentato l’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria e ha completato gli studi a Milano e a Roma. Di formazione figurativa, ha cominciato a dipingere giovanissimo, da studente liceale, iniziando a esporre nel 1973. Si è sempre caratterizzato per la ricerca e la sperimentazione, che negli anni lo hanno portato ad affrontare temi e tecniche differenti e a cimentarsi con esperienze diverse, dal disegnatore nel mondo della moda (per Versace e Ken Scott) all’illustratore editoriale, fino alla realizzazione di opere pittoriche e grafiche e di sculture per grandi aziende. Negli anni più recenti è emersa, nel disegno, la sua grande capacità di ritrattista, mentre nella pittura il cinema resta il tema preferito. Attualmente Natino Chirico vive e lavora tra Roma e Perugia.

La mostra "Energia del colore" è organizzata con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e il contributo di La Boutique, I Desideri, Caseificio Il Fiorino e Le Cappuccinelle. Il catalogo è a cura di Pandion Edizioni.