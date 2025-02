Polizia municipale in festa: "Città più vivibile grazie anche a tutti voi"

Volti. Dare un’immagine oltre l’apparenza. Dietro la divisa, all’incarico, c’è molto di più: impegno, professionalità, valore e una vera missione. Una città più sicura è una città più vivibile. Queste parole, che sono state dette dal primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sono essenziali per un cittadino e per la città stessa. Ieri è stato celebrato il 176esimo anniversario della costituzione del Corpo, la festa della Polizia municipale di Grosseto. Presenti, oltre alle donne e agli uomini in divisa, il prefetto Paola Berardino, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale e il comandante Alessio Pasquini. La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare il resoconto completo delle attività che la polizia locale ha svolto nel 2024. Numeri che testimoniano il cresente lavoro fatto anche di più persone controllate, un maggior numero di sanzioni per guida in sotto l’uso di sostanze stupefacenti, denunce per omissione di soccorso, persone denunciate per stupefacenti, fotosegnalati e denunce e arresti per stupefacenti.

"Ringrazio il comandante Alessio Pasquini per la sua guida autorevole ed il suo instancabile impegno per coordinare il Corpo con estrema professionalità ed efficienza – dice il sindaco –. Ringrazio anche all’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale che con grandissima dedizione e determinazione porta avanti un lavoro fondamentale per garantire un territorio sempre più sicuro e vivibile, un ringraziamento va poi al prefetto Paola Berardino la cui vicinanza testimonia l’importanza della sinergia istituzionale nella tutela della sicurezza pubblica. Il bilancio delle attività svolte nell’anno 2024 parla chiaro: il lavoro della Polizia municipale ha un aumento significativo delle operazioni di controllo e delle azioni di contrasto ai fenomeni di illegalità e degrado. Una città più sicura è una città più vivibile per tutti. La sicurezza è un diritto fondamentale e l’amministrazione non può non dare il suo contributo. Rinnovo il mio apprezzamento per il lavoro svolto dal personale della Municipale: il vostro impegno, dedizione e sacrificio sono i pilastri su cui si fonda la sicurezza della nostra comunità, siate orgogliosi del vostro ruolo e della missione che portate avanti con onore e senso del dovere".

"Quest’anno abbiamo voluto cambiare modo di celebrare l’anniversario, sempre avvenuto con una lettura dei numeri – afferma l’assessore Riccardo Megale –. Abbiamo voluto dare invece un volto a quei dati, perché dietro a questo lavoro ci sono uomini e donne che svolgono anche compiti scomodi e stancanti. Invito gli agenti di Polizia municipale a sentirsi Corpo, nessuno di voi sarà indipendente, i vostri reparti e servizi sono e saranno dipendenti l’uno dall’altro".

Maria Vittoria Gaviano