Polizia municipale C’è Edoardo Morrocchi

E’ entrato ufficialmente in servizio ieri il nuovo comandante della Polizia municipale di Castiglione della Pescaia, Edoardo Morrocchi. Entrato in servizio nel 1992 come Istruttore di vigilanza alla Municipale di Greve in Chianti, Morrocchi è stato responsabile del Comando di Rignano sull’Arno, responsabile dell’unità organizzativa comando alla Polizia municipale di Figline e Incisa Valdarno, responsabile di reparto alla Polizia Roma Capitale, Comandante di Polizia municipale presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno. Nel 2023 è arrivato a Grosseto come Ispettore di polizia locale e assume l’incarico di Comandante della Polizia municipale di Castiglione della Pescaia. "Affronto questo incarico – commenta – cercando di portare sul territorio le esperienze maturate durante i miei incarichi in Toscana e anche a Roma. Spero, in questo ambiente a me nuovo, di acquisire nuove esperienze. La realtà costiera ha le sue particolarità, e cercherò di gestirle al meglio".