Poliambulatorio a Massa. Investimenti per 9 milioni

Nuovo poliambulatorio all’ospedale Sant’Andrea, inaugurato ieri mattina alla presenza dell’assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana, Simone Bezzini. L’area inaugurata, al primo piano del nosocomio massetano, è il risultato di una ristrutturazione completa che ha interessato l’ala est in un primo momento e si è conclusa, con l’ala ovest, lo scorso novembre. Per gli interventi tecnici di ammodernamento e adeguamento strutturale sono stati investiti oltre 900 mila euro in totale. Contestualmente si è provveduto inoltre al rinnovo di gran parte degli arredi, per una somma pari a circa 45mila euro. Gli ambulatori ristrutturati nell’ala est del primo piano, dal 2021 ospitano le attività di Medicina interna (monitoraggio pressorio, centro Tao, centro cefalee, ambulatorio di diabetologia, ipertensione dislipidemie e rischio cardiovascolare globale, reumatologia, osteoporosi, geriatria, scompenso cardiaco, angiologia) Cardiologia (consulenze cardiologiche con elettrocardiogramma ed ecocuore, test da sforzo, monitoraggio cardiaco), Pneumologia (spirometrie, emogasanalisi, Day Service del nodulo polmonare), Medicina nutrizionale, Chirurgia vascolare e Urologia. "Si tratta di un progetto importante di riqualificazione e razionalizzazione degli spazi – ha detto il direttore generale D’Urso –. Il poliambulatorio, più funzionale ed efficiente, è in grado di dare un risposta appropriata ai bisogni di salute dei pazienti e alle esigenze organizzative degli operatori". "Il Sant’Andrea è un ospedale assolutamente vitale – ha detto l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini – e svolge una funzione indiscutibile per la comunità e per questo territorio". "L’ospedale è sempre stata una delle nostre priorità – dice il sindaco Giuntini –. L’investimento complessivo di 9 milioni previsto sul S. Andrea è la conferma del valore strategico che l’Asl riconosce al nostro ospedale".