Polemica su viabilità e sicurezza: "Strade provinciali pessime"

Molte sono le strade che portano a Saturnia, tutte disastrate. La denuncia arriva da Guendalina Amati, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia e anche consigliera ad Arcidosso. Amati denuncia le condizioni difficili di ben quattro provinciali: la Sp 160, Sp 10, Sp 155, mentre arrivando da Grosseto la provinciale 159. "Il Polo termale, conosciuto a livello mondiale – dice Amati – capace di attirare turisti 365 giorni all’anno è purtroppo completamente dimenticato in quanto a viabilità dalla Provincia di Grosseto e dal suo presidente". Amati sottolinea che "più volte ho denunciato lo stato indecente in cui versano le strade provinciali, ricevendo come risposta che i lavori di rifacimento e manutenzione delle strade vengono scelti ed effettuati sulla base di criteri specifici come ad esempio il numero di vetture che percorrono tali vie. Pertanto visto che a Saturnia arrivano centinaia di migliaia di turisti ogni anno, anche queste strade dovrebbero avere la priorità nei rifacimenti. Ma attualmente non si vede all’orizzonte nessun lavoro".

"Mentre il presidente Limatola si lamenta per i soldi, dando la colpa al governo Meloni se non effettuerà lavori di manutenzione sulle provinciali – continua Amati –, vorrei fargli presente che ad agosto dello scorso ha deliberato una variazione di bilancio di ben 300mila euro, solo ed esclusivamente per uno studio di fattibilità, mentre tante strade andrebbero chiuse per le loro condizioni indegne".

La consigliera di Fratelli d’Italia sostiene che ci sono delle priorità e che "le mosse di Limatola sono incomprensibili, a meno che dietro non ci sia una strategia politica". "Non sarà per caso che il presidente – conclude – punti a farsi notare dai cittadini, e non solo, del capoluogo e dell’hinterland grossetano, a discapito dei centri minori, per continuare a galleggiare in una provincia dove non beneficerebbe per i numeri reali di una vera maggioranza di consiglieri?". In occasione dell’approvazione del bilancio, Limatola aveva sottolineato che "per quanto riguarda la viabilità tra gli interventi più urgenti ci sono diverse rotatorie come quella di Porto Ercole-Terrarossa. Un altro lavoro importante è la sistemazione della frana sulla provinciale sp4 Pitigliano-Santa Fiora, per la quale ci sono 3 finanziamenti per circa 8 milioni di euro". La Provincia ha poi finanziato due accordi quadro da un milione 250mila euro l’uno, che garantiscono una certa flessibilità sulla manutenzione delle strade.