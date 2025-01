Plastic free, via i rifiuti dalla piazza

MASSA MARITTIMADopo l’evento di settembre al Lago dell’Accesa, quando furono raccolti dai volontari 47 chili di rifiuti vari, torna una nuova giornata di raccolta rifiuti a Massa Marittima organizzata dall’associazione "Plastic Free Odv" Onlus con la collaborazione del Comune. L’appuntamento è sabato 25 alle 15, con ritrovo in piazza XXIV Maggio. I cittadini che vorranno partecipare alla raccolta dei rifiuti devono iscriversi al seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/9818/25-gen-massa-marittima. L’evento dura circa un’ora e mezza: da piazza XXIV Maggio il gruppo si sposterà nell’area delle scuole di via Martiri della Niccioleta e poi al Parco della Rimembranza. Per partecipare, si consiglia di arrivare muniti di guanti, scarpe e abbigliamento comodo. Ad accogliere i partecipanti sarà Gianluca Ranaldi, referente provinciale Grosseto di Plastic Free. "Siamo orgogliosi di sostenere nuovamente l’iniziativa di Plastic Free sul nostro territorio – afferma Lorenzo Balestri, assessore comunale all’Ambiente - un’associazione che dimostra concretamente quanto sia fondamentale il contributo di ciascun cittadino nella tutela dell’ambiente. La partecipazione attiva della comunità è essenziale per preservare i nostri spazi pubblici e sensibilizzare sull’importanza di rispettare il luogo in cui viviamo. Dopo il successo all’Accesa, ci auguriamo che anche questa nuova occasione riscuota grande partecipazione".