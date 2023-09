Più sicurezza al volante è possibile. Presentati i corsi all’Aurelia Antica

Presentati i corsi di guida sicura al Centro commerciale Aurelia Antica. Quando l’innovazione incontra la sicurezza stradale, Safety Car Drive, la prima scuola di guida sicura certificata in Toscana, è pronta ad inaugurare le sue attività formative con un evento patrocinato dal Comune di Grosseto. Tra i partner tecnici l’università di Firenze, la carrozzeria Gori e la società Dekra. Presenti all’evento il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti, Giacomo Gori della carrozzeria ed eco-officina Gori, Imerio Testi della Derka, Avio Lambardi responsabile della scuola, Martina Guadalti responsabile marketing e comunicazione, Marco Buchetti dell’area manager dei centri Derka in Toscana e gli istruttori. "Il ruolo che il centro commerciale Aurelia Antica ha contribuito a divulgare l’idea di guida sicura" afferma Martina Guadalti. Avio Lambardi, istruttore dal 2007, ricorda che nel 2022 gli incidenti stradali sono aumentati del 9,2% rispetto al 2021, mentre i deceduti sono saliti al 9,9 %: 225 morti in Toscana e 17 morti nella zona di Grosseto. "La parola sicurezza sta finalmente entrando grazie all’informazione e la formazione. Dobbiamo imparare a far subentrare la ragione rispetto all’istinto, l’evento di oggi non è il traguardo ma il nostro inizio". "Ci è subito piaciuta l’iniziativa di guida sicura appoggiandola anche (come idea futura) con corsi formativi" affermano Imerio Testi e Marco Buchetti della Dekra, società di revisione nel settore automobilistico nata nel 1925 (con i veicoli a vapore) la quale ogni anno stila un rapporto sui dati a livello globale, presentandolo al ministero, grazie ai loro studi. Testi puntualizza "C’è necessità di una macchina efficiente affinché sia sicura, grazie a maggiori controlli con revisioni ci sono meno guasti è più sicurezza." Giacomo Gori tiene a precisare la qualità degli istruttori di guida che svolgono il loro lavoro con passione e consapevolezza e sono Alessandro Ceccarelli,Fabio Cucinotta,Gianluca Pezzanesi,Massimiliano Basi, Pietro Foresti, Nicola Anselmi. "Sono la risorsa più importante, senza di loro non potrebbe esistere questa iniziativa" dice Gori.

Maria Vittoria Gaviano