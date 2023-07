Pitigliano underground Visita guidata alle cantine scavate

A Pitigliano oggi torna "Pitigliano underground", con nuova visita guidata alle cantine monumentali scavate nel tufo e degustazione dei prodotti del territorio. L’evento, promosso dalle Cantine nel Tufo di Pitigliano con il patrocinio del Comune, offre l’occasione per osservare da una prospettiva diversa la parte più antica della città. Alle 10 ritrovo in piazza Garibaldi, all’ufficio turistico e partenza per raggiungere la cantina monumentale della Fratta con degustazione dei vini La Biagiola Winery. Prenotazione 328 5455002 - 327 3583559.