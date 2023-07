Pierluigi Giuntoli confermato Segretario Generale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Al termine di una selezione, avviata con una deliberazione della Giunta camerale lo scorso marzo e terminata nel mese di maggio, Pierluigi Giuntoli è stato confermato Segretario Generale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. La Giunta camerale guidata dal presidente Riccardo Breda, esaminati e valutati i verbali della commissione di valutazione, ha designato, come prevede la procedura, Giuntoli al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la nomina a Segretario Generale. Pierluigi Giuntoli, laureato in Economia e Commercio, è al vertice dell’amministrazione camerale dal 2009. Prima dell’importante incarico di Segretario Generale, ha lavorato presso la Cciaa di Pistoia ed è approdato alla Camera di Commercio di Livorno nel 2004 come dirigente e conservatore del registro delle imprese. Nominato Commissario ad acta nel 2015, ha condotto l’accorpamento tra la Camera di Commercio di Livorno e quella di Grosseto, proseguendo poi l’attività come segretario generale e conservatore del registro imprese della Cciaa della Maremma e del Tirreno, istituita il 1° settembre del 2016. In questi anni ha svolto un ruolo attivo anche nel campo della formazione, con docenze sul tema del diritto societario e fallimentare. "Esprimo la mia soddisfazione, anche alla luce dell’ottimo lavoro svolto in questi anni, per la riconferma di Giuntoli come Segretario Generale – ha detto Breda – il lavoro da fare insieme a sostegno delle imprese del territorio è ancora lungo e impegnativo e ci aspettano sfide importanti e risultati da raggiungere".