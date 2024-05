Picchia l’anziana madre. Condannato

Veniva picchiata e insultata ogni volta che alzava troppo il gomito. L’uomo aveva una relazione con una donna straniera ma credeva che sue madre ostacolasse quella relazione. E, quando beveva, la colpiva. Un inferno che la novantenne ha dovuto subire per anni. Ieri si è celebrata l’udienza preliminare dal giudice Compagnucci: l’uomo, un 56enne, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi. La sconterà seguendo un percorso di recupero. L’uomo secondo il giudice, avrebbe reiterato i maltrattamenti ogni volta che alzava il gomito al suo ritorno a casa. Uno dei primi episodi si era verificato nel dicembre 2022, quando aveva accusato la madre novantenne di non volere nella loro casa, la sua compagna. Era stata la volta che aveva colpito con violenza sua madre con schiaffi alle mani. Un’altra volta le aveva anche strappato di mano il telefono per impedire all’anziana di chiedere aiuto. Ma non solo: nonostante la relazione fosse finita tra l’uomo e la donna straniera, le vessazioni continuavano in maniera pesante anche con minacce verbali, che l’anziana ha raccontato ai carabinieri quando ha deciso di denunciare il figlio violento. La novantenne, infatti, era stata costretta anni prima a prendere il figlio in casa, ma il vizio del bere non l’ha mai perso e i casi di violenza erano troppi. Ora l’uomo di 56enne dovrà frequentare corsi specifici per evitare nuove violenze.