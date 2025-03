Piazze d’Europa piace moltissimo. Boom di presenze alla chiusura: "Volano per turismo e commercio"

FOLLONICASi è conclusa con un bilancio estremamente positivo la 13ª edizione di Piazze d’Europa. La prestigiosa mostra-mercato, organizzata da Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica, continua a conquistare cittadini e visitatori, dimostrando di essere un appuntamento irrinunciabile per il territorio. A testimoniarlo sono i numeri da capogiro registrati nel giorno di chiusura: il bel tempo della domenica ha favorito un’affluenza straordinaria, compensando il calo di presenze dovuto al maltempo di sabato. Un autentico bagno di folla ha animato viale Italia, piazza XXV Aprile e Piazza a Mare, trasformando Follonica in un vivace crocevia di culture, sapori e tradizioni da tutta Europa e oltre.

Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, e Gabriella Orlando, direttore della stessa associazione, esprimono grande soddisfazione:"Era da anni che non si registrava un simile entusiasmo per questa manifestazione. Piazze d’Europa non è solo un evento commerciale, ma una conferma della vocazione turistica del nostro territorio - sottolinea Orlando - . L’orizzonte che propone il commercio ambulante europeo e internazionale esalta l’anima accogliente di Follonica e della Maremma, portando visitatori e creando un importante indotto per le attività locali".

"Ancora una volta Piazze d’Europa si dimostra una manifestazione di grande richiamo, ma che ha bisogno di un partner fondamentale: il bel tempo – aggiunge Agostino Ottaviani, presidente provinciale Fiva Confcommercio Grosseto – Quando il sole splende, la risposta del pubblico è sempre straordinaria.Un evento che ’fa bene al territorio: "Ospitare una kermesse di questa portata – ribadisce Gennari - significa allungare la stagione turistica, grazie ai 300 operatori presenti e ai tanti visitatori che scelgono Follonica per l’occasione. "il meteo non è stato totalmente dalla nostra parte, ma domenica è stata una giornata super per Piazze d’Europa e per Follonica in generale – commenta il sindaco Matteo Buoncristiani - E’ stato un piacere vedere una bella manifestazione, funzionante, ormai collaudata, ma con tante novità imperdibili". L’area food ha registrato il maggiore afflusso, con tantissimi visitatori. Gettonatissimo anche lo storico banco delle porcellane inglesi, punto di riferimento per i collezionisti locali. Il flusso di visitatori ha riempito bar, ristoranti e negozi, con un effetto positivo per tutto il tessuto commerciale.