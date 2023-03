Piazze d’Europa Il mercato internazionale nelle strade della città inaugura la primavera

Atmosfere, profumi e sapori di ogni angolo del mondo si incontreranno in terra di Maremma nel primo weekend di primavera. "L’attesa è finita, il grande viaggio di Piazze d’Europa sta per tornare a Follonica nei giorni venerdì 24, sabato 25 e domenica 26". Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti), Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica annunciano ufficialmente le date dell’edizione numero undici dell’amatissimo mercato internazionale. Sono tanti gli operatori che coloreranno la città con prodotti alimentari, street food e artigianato tipico dei diversi paesi del Vecchio Continente e non solo. Gli stand saranno collocati sul Lungomare Italia, piazza XXV Aprile e Piazza a Mare, e rimarranno aperti tutto il giorno, anche nel dopo cena. L’ingresso, come sempre, sarà gratuito.

"Piazze d’Europa è un format collaudato – osservano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, rispettivamente presidente e direttore Confcommercio Grosseto – è un omaggio ai cittadini, che vivono questo evento come una festa, come un’occasione di svago e di conoscenza. E’ un viaggio anche gastronomico, dal respiro europeo, che attrae i turisti o i futuri turisti che sicuramente sapranno apprezzare Follonica con il suo bel mare, le lunghe spiagge e la sua accoglienza. Saranno tre giorni in cui le imprese del terziario, dagli alberghi ai ristoranti ai negozi, lavoreranno a pieno regime, o almeno è ciò che ci auguriamo". "Quest’anno sarà l’undicesimo anno nel quale Follonica ospita Piazze d’Europa – commenta il sindaco Andrea Benini –. Era il 2011 quando ospitammo la prima edizione che fu subito molto apprezzata. Oggi questa manifestazione è diventata un appuntamento fisso fuori dalla stagione estiva. Piazze d’Europa è un evento che ha un forte richiamo per tutto il territorio: per la fiera arrivano in città molte persone. Si tratta di un evento che si inserisce in una programmazione di eventi e di iniziative di carattere culturale, commerciale e sportivo per animare la nostra città e il territorio per tutto l’anno. Un evento che segue il carnevale, l’arrivo della Tirreno Adriatico oltre ad eventi sportivi legati al centenario e non solo".