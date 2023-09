Piazza solidale. Drag Queene musica con dj

Musica, divertimento, ironia, beneficenza. Venerdì arriva a Ribolla, in piazza della Paga, il "Peperoncino End Summer", evento di cabaret e un coloratissimo ‘drag show’ con la drag queen Ivana Tram a fare da madrina e una serie di dj che si alterneranno a fine serata. L’intero ricavato andrà all’associazione Avrai (Associazione Volontari Ribolla Animali Indifesi), che si occupa del recupero di animali in difficoltà, della loro cura ed eventuale adozione. La serata si dividerà in due tempi. In una prima parte, dalle 21.30, lo spettacolo avrà per protagoniste le drag queen, con esibizioni, cabaret, provocazioni e tanta ironia da condividere con il pubblico. Nella seconda parte, che inizierà alle 23, la festa si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con tre dj che si alterneranno alla consolle e le drag che continueranno a fare animazioni come vocalist.

Attivissima sul fronte del sostegno agli animali, Ivana Tram a ottobre sarà anche la co-presentatrice della sesta edizione del ‘Pet Carpet Film Festival’, la rassegna cinematografica internazionale sul mondo animale con la direzione artistica di Federica Rinaudo che si svolgerà a Roma. Nella scorsa edizione, presentata da Manuela Arcuri, Ivana Tram ha realizzato un video di sensibilizzazione dal titolo ‘Salvami’, con la presenza di tanti amici che hanno aderito all’iniziativa come Orietta Berti, Riccardo Fogli, Giobbe Covatta, Giucas Casella, Maurizia Paradiso e Maria Teresa Ruta. Sempre lei è stata inoltre la testimonial del Red Carpet della ventottesima edizione del prestigioso ‘Premio Lunezia - Festival Musical Letterario’ lo scorso 10 agosto in piazza Gramsci ad Aulla. "Ho sempre avuto un grande amore per gli animali – racconta Ivana Tram – e ho sempre cercato di aiutare le associazioni di volontariato. Un personaggio pubblico esiste perché un pubblico lo segue, e quindi ha la possibilità di lanciare un messaggio ad ampio raggio. Unire a una manifestazione di beneficenza una parte di spettacolo è un modo per rendere più visibile l’evento, arrivare a un pubblico più ampio e quindi ottenere un risultato migliore".

Riccardo Bruni