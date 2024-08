Piazza delle Meraviglie ospita il concerto della cantautrice Gaia

Torna la rassegna di "Youth! Argentario", che oggi alle 21,30 in piazza delle Meraviglie a Porto Santo Stefano propone il concerto della cantautrice Gaia, con ingresso libero. La serata sarà aperta dal gruppo Meri Lu Jacket. La kermesse musicale è organizzata da iCompany e dalla Pro Loco, con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Sono previsti poi i concerti di Mille (domani, apertura affidata a Terra) e dei Santi Francesi sabato (aprono i Revue). "Lavoreremo per far sì che Youth! Argentario possa diventare nel tempo una vetrina live per giovani progetti artistici di qualità e uno spazio di visibilità e confronto per la scena musicale locale" ha detto Massimo Bonelli.