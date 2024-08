Piazza della Repubblica accoglie la semifinale dello show "Dilettando"

Semifinale di Dilettando domani alle 21 in piazza della Repubblica a Magliano in Toscana. C’è grande attesa per questa manifestazione condotta da Carlo Sestini, che quest’anno per la prima volta viene organizzata a Magliano in Toscana su iniziativa dell’Amministrazione comunale del sindaco Gabriele Fusini. I diciassette vincitori dei premi simpatia e i terzi classificati provenienti dalle sette puntate di quest’anno, saranno in gara per conquistare tre posti disponibili per la finalissima del 7 settembre al Teatro Moderno di Grosseto.