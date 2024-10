"Occorre molta più cura del verde pubblico, dell’arredo urbano, della pulizia di strade, aiuole, spartitraffico a Orbetello centro e nel popoloso quartiere di Neghelli". Lo rileva, con una nota il coordinatore politico dell’Associazione di Impegno Civico Insieme per Orbetello, ed operatore economico e commerciale, Mauro Pettini (nella foto), per tanti anni anche dirigente della proloco lagunare. "Ho scattato in questi giorni, anche su richiesta di altri commercianti molte foto, di vero e puro degrado del paese, vedi giardini chiusi, Neghelli, parco idroscalo, ex ingresso stadio calcistico ‘Ottorino Vezzosi’, invasione di piante infestanti sulle Mura spagnole. Così come il parco che ospita il sacrario degli atlantici. "Mi appello alla giunta – prosegue Pettini – perché studi un piano urgente di pulizia del centro e di Neghelli, delle cosiddette e maleodoranti isole ecologiche sempre trascurate dal servizio di SeiToscana, e solleciti la sistemazione e pulizia dell’area dell’ex ospedale abbandonata da anni".

Michele Casalini