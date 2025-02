Piano per ’combattere’ i moscerini. I trattamenti iniziano da oggi

Disinfestazione antilarvale nella laguna di Orbetello

Per combattere la crescita esponenziale di moscerini e zanzare è opportuno intervenire fin dai primi mesi dell’anno, quando fa ancora freddo e le larve iniziano a riprodursi. Questo tipo di trattamento, preventivo è molto più efficace che trattare il territorio ed il bacino lacustre quando i moscini iniziano a riprodursi in modo esponenziale. Con la problematiche viste la scorsa estate. Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti fa sapere "che mercoledì (oggi, ndr) avrà inizio la disinfestazione antilarvale su tutto il territorio". Ed aggiunge che la stessa "avrà durata senza interruzione fino al mese di ottobre prossimo. Siamo certi che questo intervento limiterà il noioso fenomeno e tutti i disagi conseguenziali, per le famiglie e le attività commerciali locali". Questo piano straordinario di lotta alle larve di moscini e zanzare sarà effettuato da una ditta specializzata in questo tipo di trattamenti.

M.C.