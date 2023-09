Pesca Sportiva a Orbetello: Abbattere le Barriere Della Disabilità

La passione per la pesca sportiva come strumento per abbattere le barriere della disabilità. Si attende un week-end entusiasmante nella Baia di Talamone che, sabato e domenica sarà l’anfiteatro del Campionato Italiano Mare Diversamente Abili 2023, organizzato grazie alla collaborazione della Fipsas di Grosseto con il Circolo Nautico Talamone, che fornirà il supporto logistico delle imbarcazioni che porteranno i concorrenti sul campo di gara posto a largo del porto garibaldino. L’ennesima edizione che, dopo l’Argentario, torna a Talamone dove dovrebbero essere al via delle operazioni di gara ben 19 concorrenti. Una competizione che si articolerà in tre prove ben distinte, grazie alle quali il vincitore dovrà dimostrare di essere un pescatore eclettico e completo. La prima sarà con la canna dalla banchina, la mattina di sabato 16 proprio sul prolungamento interno del braccio frangiflutti del porto di Talamone: qui saranno sistemate le postazioni di gara dove saranno presenti i volontari collaboratori che aiuteranno i partecipanti, alcuni dei quali si muoveranno con l’ausilio delle carrozzine. L’attrezzatura usata consisterà nella classica canna bolognese con mulinello e galleggiante, solitamente usata negli spot di pesca di questo tipo. Nel pomeriggio di sabato la carovana di gara si sposterà sulla spiaggia dell’Osa-Albegna , nella parte a sud del fiume dove si svolgerà la prova di surf casting: le postazioni saranno distribuite lungo la spiaggia ed i concorrenti useranno canne e calamenti da lancio per insidiare le classiche prede che frequentano il litorale di sabbia, quali le orate e le mormore. Ma la prova clou sarà quella della mattinata di domenica quando i pescatori dovranno spostarsi al largo per la pesca da natante: qui entrerà in gioco la fondamentale collaborazione con il Circolo Nautico Talamone, prima realtà diportistica talamonese nata nel 1971, i cui soci prenderanno a bordo dello loro imbarcazioni i concorrenti disabili per condurli ed assisterli nella competizione.

"Arriveranno a Talamone 19 concorrenti provenienti da tutta Italia, cinque dei quali abitanti nella provincia di Grosseto, che animeranno positivamente in tutti i sensi la vita di Talamone in una domenica di fine stagione estiva – tengono a ricordare il responsabile grossetano Fipsas, Giampaolo Ricci ed il presidente del Circolo Nautico Talamone, Riccardo Paolini – insieme a loro saranno presento oltre 60 tutor ed un a decina di giudici di gara che occuperanno le strutture turistiche del porto talamonese che confluiranno domenica pomeriggio nella sede dello Sporting Club dove si svolgeranno le operazioni di controllo del pescato e della premiazione dei pescatori vincenti".

Sabino Zuppa