‘Per Venator rilancio con i lavoratori’

"Ho percepito la preoccupazione e lo smarrimento tra gli operai, ma contemporaneamente ho notato il senso di responsabilità degli amministratori e dei politici presenti, nel risolvere la situazione che potrebbe portare alla chiusura di un’azienda fondamentale per il nostro Pil territoriale". Così il deputato Pd Marco Simiani parla degli incontri avuti con i pricinpali attori della vicenda Venator. "La notizia della procedura di cassa integrazione, che scatterà direttamente a marzo, – prosegue – ha generato ulteriore incertezza nelle comunità locali, nell’indotto del Casone e soprattutto tra i lavoratori. Nei prossimi sei mesi, dobbiamo agire con prontezza, assumendoci ciascuno la propria responsabilità. È certo che dovremo anche offrire aiuto a chi, inevitabilmente, avrà difficoltà ad averlo da solo. Tuttavia, come ho sottolineato all’assemblea dei lavoratori, spetta all’azienda fare la prima mossa presentando progetti volti a favorire la ripartenza e la riduzione degli scarti di produzione, in particolare quelli relativi ai gessi rossi". Per Simiani progetti devono essere accompagnati da una programmazione chiara di riduzione del gesso e, soprattutto, è necessario che l’azienda programmi investimenti di ricerca ed innovazione tecnologica per ridurre al minimo la produzione dello scarto. "Occorre lavorare – ha concluso Simiani – oltre che a una soluzione ‘bridge’, anche alla progettazione di un sito di stoccaggio definitivo. Tutto il territorio deve lavorare in questa direzione. Noi saremo al loro fianco. Dobbiamo lavorare insieme per salvare la fabbrica, preservare l’azienda e, soprattutto, tutelare il patrimonio più prezioso, la straordinaria specializzazione dei numerosi lavoratori di Venator e dell’intero indotto".