Per sempre carabinieri Rimpatriata a Orbetello in 50 anni di servizio

L’occasione è di quelle importanti: 50 anni di storia, di presenza tangibile di uomini e donne che nell’Arma hanno prestato servizio a vario titolo in un posto altrettanto straordinario come la Maremma. In particolare, nel territorio della Compagnia di Orbetello. Da Capalbio a Montiano e dall’Isola del Giglio fino ad Albinia, Fonteblanda e Porto Santo Stefano. Persone che si sono legate a questo territorio e lo hanno fatto proprio con il loro lavoro, il costante impegno che ognuno di loro ha profuso, sempre, con grande professionalità. Si sono ritrovati con le rispettive famiglie al seguito, nel territorio ove hanno prestato servizio e dove ognuno di loro ha lasciato un pezzetto di cuore. Il Generale Lusi, che è stato a lungo comandante del territorio, ha ricordato chi non c’è più ed ha messo in risalto la loro umanità e il loro sorriso, la profonda conoscenza del territorio e il loro impegno nei confronti della comunità, nello spirito di fratellanza che ha sempre contraddistinto l’istituzione. E’ stato anche un momento per ricordare aneddoti, storie passate, belle e meno belle che hanno occupato anche pagine di cronaca nazionale. Hanno partecipato Adelmo Lusi, Orazio Ventura, Angelo Cuneo, Andrea Guglielmi, Giuseppe Adinolfi, Niccolò Lusito, Attilio dell’Aglio, Nicola Cecere, Giuseppe Briganti, Marcello Cimarra, Giuliano Mangoni, Matteo Di Franco, Francesco Blandino, Massimo Raccio, Mario Broccoli, Francesco Prete, Santo Pullara, Gianfranco Calandrelli, Nicola Toparini, Antonio Fronda, Paolo Giusti, Antonino Fei, Alfredo Caruso, Luigi Cuneo, Claudio Menicucci, Ubaldo Aquilani, Pasqualino Di Marco, Alan Marini, Giuseppe Maggi, Gino Cicchiello, Aldo Franchini, Antonio Piccirillo, Giuseppe Romano, Giovanni Rapisarda, Giuseppe Valentino, Francesco Saraga, Claudio Saltalamacchia, Domenico Bandiera, Andrea Sant’Angelo, Fernando Mattei, Vincenzo Lo Presti, Rocco Franzosa, Filippo Alilla, Mario Stoppacciaro, Mariano Agresti.