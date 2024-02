Per Sara Di Gloria laurea con lode. Nuova designer

C’è una nuova designer in città: Sara Di Gloria (nella foto) si è infatti laureata con 100 e lode all’Università "Laba" di Firenze con indirizzo design di interni e prodotto. Le neo dottoressa ha discusso la tesi dal titolo "Olisa creata per l’olio, progettazione e rivalutazione di un’ oliera". Si tratta di un progetto pratico indirizzato a rivalutare e migliorare un oggetto di comune utilizzo come l’oliera. Relatore l’architetto e designer prof.re Leonardo Bua. A Sara gli auguri da parte de La Nazione.