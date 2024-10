Per "My healt, my right" dibattiti, incontri e confronti

Si chiama "My health, my right" ed è il titolo della manifestazione che si svolgerà oggi dalle 10.30, nella "Giornata mondiale della Salute mentale". Il Comune di Grosseto ospiterà l’eventonella sala del Consiglio comunale.

"La salute mentale è un bene comune – dichiarano Giuliana Galli ed Edvige Facchi, rispettivamente direttrice dipartimentale Asl Toscana sud est e direttrice area grossetana della Salute Mentale – serve la partecipazione di tutti per la costruzione del benessere mentale di comunità e non c’è salute senza salute mentale".

Saranno presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna; il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti; il capo di Gabinetto del prefetto Michele Bray; la direttrice del Coeso Tania Barbi; l’assessora al Sociale Maria Chiara Vazzano; la direttrice di Psichiatria Edvige Facchi; Nadia Magnani, Giuseppina Badia, Francesco Baccetti e Francesco Toninelli (Ufsma e Ufsmia grossetana) e Maria Platter di CittadinanzAttiva.

In occasione della mostra "Il sogno del cavallo azzurro", il Polo le Clarisse ospita un confronto dal titolo "Franco Basaglia, la psichiatria e la sua eredità". L’appuntamento è alle 17 e l’ingresso è gratuito. Durante l’incontro si parlerà di come la rivoluzione basagliana si sia evoluta nella nostra società, le sue basi storiche e di come abbia cambiato i servizi di salute mentale. Ad intervenire saranno il medico psichiatra Giuseppe Corlito, il medico psichiatra Edvige Facchi e la psicologa psicoterapeuta Margherita Papa.

Anche ad Orbetello a partire dalle 10.30, sarà celebrata la Giornata della salute mentale. L’iniziativa si terrà nella stanza delle riunioni dell’ospedale.