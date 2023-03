Per la Pace, con la Cura. E a volte basta un gesto L’importante messaggio di chi aiuta gli altri

La scuola Ungaretti lo scorso 1 marzo, Giornata Nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta, ha ospitato i volontari di quattro associazioni della città – la mensa, il carcere, le famiglie solidali e la Ronda della carità – per spiegare ai ragazzi come sia possibile, con semplici gesti d’amore e di solidarietà, aiutare e accogliere i più bisognosi. La Giornata della Cura, istituita per la prima volta quest’anno, è parte integrante del Programma nazionale di educazione civica e di cura delle nuove generazioni "Per la pace. Con la cura". Questa importante sensibilizzazione verso l’altro e alla sua accoglienza prevede, come momento culminante di condivisione, la marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità, prevista per il prossimo 21 maggio. In Italia la Giornata della Cura è stata promossa da varie associazioni, tra le quali la Rete nazionale delle Scuole di Pace, di cui la nostra scuola e tutto il Comprensivo IC Grosseto 3 fanno parte. Per preparare i ragazzi a questa importante giornata, sono stati invitati nell’auditorium della scuola don Enzo Capitani (nella foto), cappellano del carcere e direttore della Caritas, e Eleonora D’Amico, educatrice della Casa circondariale, che hanno condiviso la loro quotidianità, lanciando un importante messaggio di umanità.