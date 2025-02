Per il Campionato d’inverno c’è il Trofeo di Cala Felice

CICLISMOUltima prova del campionato d’inverno mountain bike Uisp. Si corre oggi il Trofeo Cala Felice, con ritrovo dei partecipanti dalle 8 al porto di Scarlino e partenza alle 10.

La tradizionale prova, organizzata da Team Bassi Bike, con la direzione tecnica del Team Marathon Bike, si snoda nei sentieri spettacolari di Cala Violina, con un circuito da ripetere due volte. Finora il campionato è stato un successo. La novità di quest’anno è stata la partenza anticipata al 15 dicembre, con la prima prova a Cala Violina targata Team Marathon Bike. Si è poi passati al 2025 con la seconda tappa a Giuncarico organizzata da Giuncarico Trail, poi il 9 febbraio a Batignano con la MareVettaMare, il 16 febbraio a Monte Argentario con Mt Bike Argentario e il 23 febbraio a Cala Felice con Bassi Bike.

Il circuito della gara di oggi prevede il passaggio nei sentieri delle Bandite di Scarlino, tra Cala Violina ed il porto, per un totale di 25 chilometri nei due giri del percorso. Il dislivello positivo è di 595 metri. Categorie d’età: All (13-18 anni), ES (19 - 29 anni), M1 (30 - 34 anni), M2 (35 - 39 anni), M3 (40 - 44 anni), M4 (45 - 49 anni), M5 (50 – 54 anni), M6 (55 - 59 anni), M7 (60 – 64 anni), M8 (65 anni ed oltre), donne (Unica).

Classifica e punteggi singola gara: saranno assegnati i seguenti punteggi a scalare ai primi 15 classificati di ciascuna categoria ammessa 30, 27, 25, 23, 21, 8, 15, 12, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Il punteggio nell’ultima gara sarà doppio per gli atleti che parteciperanno a tutte le prove del campionato, verrà assegnato un bonus partecipazione di quindici punti che poi andranno sommati al proprio punteggio finale, in caso si verifichi un ex aequo, a questo punto vincerà chi si ha ottenuto i migliori piazzamenti nelle prove del trofeo, e per ultimo il miglior piazzamento dell’ultima prova.

Per ulteriori informazioni è inoltre possibile chiamare il numero 3471799001.