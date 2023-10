Pegaso e Mercatorum. Iscrizioni agevolate attraverso la Cna

Cna Grosseto è punto di orientamento e di iscrizione delle università telematiche Pegaso e Mercatorum, in base alla convezione stipulata a livello nazionale. In base a questo accordo, infatti, Cna, e quindi molte sui sedi territoriali, sono un Ecp (e-learning center point) e un Ei-point delle due università telematiche riconosciute dal ministero dell’Istruzione, che permettono una formazione a distanza, nei modi e nei tempi stabiliti dallo studente, del tutto equiparata agli atenei tradizionali. Grazie alla convenzione stipulata a livello nazionale, gli associati di Cna – imprese e cittadini – possono iscriversi usufruendo di agevolazioni sulle rette accademiche, fino al 50%.

"Un’opportunità anche per i lavoratori che vogliono intraprendere percorsi di studio – dice Anna Rita Bramerini (nella foto), direttore di Cna Grosseto –, perché il vantaggio della formazione a distanza è quello di permettere di studiare online, dove e quando si desidera, reperendo il materiale di studio sulla piattaforma di e-learning, riuscendo a conciliare i tempi di lavoro e quelli di studio".

Con l’iscrizione a Unipegaso e Unimercatorum, che può essere effettuata durante tutto l’anno, la retta universitaria è divisibile in otto rate, senza interessi e detraibile dall’Irpef.

Gli esami possono essere sostenuti a distanza o in presenza in base alla della sede di esame prescelta.

Per informazioni sull’offerta formativa delle due Università e di supporto per la presentazione dell’iscrizione, dopo la fase di orientamento, è possibile rivolgersi a Cna Grosseto nella sede di via Birmania 96 che è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. Per maggiori informazioni telefonare allo 0564 4711.