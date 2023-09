"Pediatria a Pitigliano e Sorano: caos inaccettabile in Colline" In Pitigliano e Sorano il pediatra riceve solo due ore a settimana, causando preoccupazione tra i sindaci. I consiglieri di minoranza chiedono al direttore del distretto di trovare una soluzione che assicuri un servizio continuo e di livello, per garantire il diritto alla salute dei bambini.