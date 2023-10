Pazienti cardiopatici. Diagnosi e cure

Si è tenuto nella sala consiliare di Castel del Piano un incontro divulgativo sul "Progetto Carducci" della Asl relativo alla creazione di un percorso di diagnosi e monitoraggio del paziente affetto da scompenso cardiaco. Sono intervenute le figure sanitarie fondamentali per la realizzazione di una maggiore integrazione tra ospedale e territorio da fare confluire nelle nuove Case della Comunità. "Dal confronto tra professionisti medici e infermieri – dice Maria Rosa De Masi, consigliere comunale con delega alla Sanità – si sono gettate le basi di per l’inizio di un percorso futuro per questi pazienti, volto a migliorarne la gestione clinica, ambulatoriale, preventiva e terapeutica per ridurne le conseguenze in termini di salute del paziente e l’ospedalizzazione acuta per questa importante patologia".