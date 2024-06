‘Pavimentazione da rifare in piazza e troppe barriere architettoniche’

I residenti della Città del Balestro chiedono che si intervenga sulla manutenzione della pavimentazione di piazza del Duomo. E anche nei giorni scorsi una donna è caduta, procurandosi alcune escoriazioni, a causa delle lastre sconnesse della pavimentazione della piazza. Problemi che aumentano in maniera esponenziale per i disabili in carrozzina. "E’ una problematica grave – dicono alcun iresidenti – spingere la carrozzina di un disabile è già di per sé impegnativo, in più dover procedere fra tanti ostacoli dettati dalla rotture della pavimentazione o altro è davvero difficile per gli accompagnatori".

Poi c’è il problema della barriere architettoniche. "Spesso accompagno una persona disabile che siede in carrozzina – ci racconta un residente – e quando scendo e salgo per via Ximenes è un continuo disagio e sono in difficoltà. La stessa cosa mi capita in viale Fratti. Ma sembra che questo problema non interessi a nessuno".

Pavimentazione che avrebbe bisogno di interventi di manutenzione, barriere architettoniche e infine le biciclette, la cui conduzione può diventare un pericolo. Oltre ad essere parcheggiate in maniera a dir poco scomposta in piazza Duomo, spesso percorrono in modo pericoloso le vie del centro storico piene di turisti. In particolare quei ciclisti che scendono a forte velòocità da Cittanuova attraverso la scalinata di via Moncini per arrivare in piazza Duomo.

Roberto Pieralli