Paura sulla statale Aurelia Scontro tra furgoni Otto persone in ospedale

Otto feriti nello scontro fra due furgoni accaduto intorno alle 5.30 di ieri sulla corsia sud della statale Aurelia, al chilometro 154, nei pressi di Fonteblanda.

Tutti i feriti sono braccianti di nazionalità magrebina che viaggiavano sullo stesso furgone che viaggiava in direzione sud quando – per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale – avrebbe sbandato finendo prima contro il guardrail centrale e poi terminando la corsa tamponando l’altro furgone condotto da un uomo che stava trasportando pane.

Due dei feriti – il conducente e l’uomo che si trovava nel sedile anteriore – sono rimasti incastrati nell’abitacolo e per liberarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Uno dei feriti è stato trasferito con "Pegaso" nell’ospedale "Le Scotte" di Siena per un trauma cranico (ma le sue condizioni non sembravano comunque destare particolari preoccupazioni). Intervenute anche l’automedica e Croce Rossa di Orbetello, Misericordia di Porto S.Stefano, Croce Rossa e Misericordia di Grosseto. La Misericordia di Grosseto ha trasportato due pazienti in codice 1 al Misericordia, la Croce Rossa di Grosseto ha trasportato un paziente in codice 2 al Misericordia, la Misericordia di Porto S.Stefano ha trasportato un paziente all’ospedale di Orbetello in codice 1, la Croce Rossa di Orbetello ha trasportato in totale tre pazienti in codice 2 all’ospedale di Orbetello. Per consentire i soccorsi alle persone rimaste ferite e successivamente per procedere in sicurezza alla rimozione dei veicoli la corsia sud della statale è rimasta chiusa al traffico per un paio d’ore.

Durante le ore notturne, intorno alle 2, invece, i mezzi di soccorso del 118 erano stati allertati per intervenire sempre sulla statale Aurelia, questa volta in località Ansedonia, insieme ad una pattuglia dei carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato quando alcuni automobilisti in trasnsito sulla Statale Aurelia in direzione Roma hanno telefonato dicendo di aver visto un uomo in ginocchio sulla strada, come se stesse pregando.

I mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine sono intervenuti in pochi minuti perlustrando per circa due ore la zona indicata dagli automobilisti, ma dell’uomo nessuna traccia.