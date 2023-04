Patto fra Comune Pallacanestro e "Da Vinci"

Siglato il Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo Grosseto 1 e la Asd Pallacanestro Grosseto Team 90, per l’utilizzo gratuito da parte di quest’ultima del campino polivalente posto all’esterno della scuola secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci" in via de Barberi per l’effettuazione di campus estivi di basket nei mesi di chiusura estiva. Una decisione presa di comune accordo tra l’Amministrazione comunale e la società di basket, una delle più attive in città per la crescita del settore giovanile come dimostra la mole di ragazzi che vengono allenati. L’Associazione dilettantistica di pallacanestro infatti provvederà ad acquistare dei nuovi canestri, che potranno essere utilizzati, durante l’anno scolastico, dagli studenti dell’Istituto Comprensivo 1. Durante la stagione e stiva quel campetto diventerà dunque un vero e proprio playground dove i ragazzini potranno affinare la tecnica del basket grazie a lezioni che si svolgeranno la mattina effettuate da valevoli insegnanti della materia. "L’Amministrazione è sensibile alla valorizzazione e alla promozione dell’attività sportiva, anche all’interno degli Istituti Comprensivi del territorio comunale – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha firmato personalmente il protocollo d’intesa insieme alla dirigenza della Pallacanestro Grosseto – Questo protocollo rappresenta un buon esempio di collaborazione e di compartecipazione delle ricorse, atto alla valorizzazione dell’attività sportiva".