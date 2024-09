Pattinata sul mare per ricordare. Ticciati e Aloisi

Questa mattina l’Unione Veterani dello Sport del settore Hockey organizza, con il patrocinio e il contributo del Comune, "Una pattinata sul mare". La manifestazione, arrivata alla sua 8^ edizione, è intitolata alla memoria di due pionieri di questo sport cittadino, Elvio Ticciati e Fulvio Aloisi. La giornata inizia alle 9 con l’iscrizione gratuita (con gadget per i più piccoli) e la successiva partenza da piazza del Popolo, in direzione Giardino Beach dove ci sarà un piccolo ristoro, prima del ritorno in centro per la conclusione. "È un evento piacevole – spiega il presidente del Consiglio, Alberto Aloisi –. Permette di fare uscire il mondo del pattinaggio dal chiuso dei palazzetti alla strada. Quest’anno la Pattinata sul Mare si farà anche con il Roller Day, dove pattinaggio e hockey si ritroveranno per rappresentare il piacere del ritrovarsi fuori".