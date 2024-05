Passeggiata nella natura con la Cri Volontari Croce Rossa Grosseto organizzano passeggiata in memoria dei colleghi scomparsi, per raccogliere fondi contro le tossicodipendenze. Partenza da Grosseto, arrivo a Marina di Alberese. Assistenza lungo il percorso. Contatti per adesioni: 334 8430141, 340 9517154.