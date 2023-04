Pasqua di pace Ecco 200 uova di cioccolato

Fino a sabato saranno consegnate 200 uova di cioccolato, che saranno destinate a diverse famiglie tra Grosseto, Marina di Grosseto, Arcille, Gavorrano e Roselle. Il progetto, "Un uovo di Pasqua per la pace" è stato promosso dai Condor81ers, dal comitato provinciale Pgs e dalla Podistica grossetana Maremma, con l’obiettivo di regalare un sorriso a tanti bambini e famiglie che stanno affrontando momenti di difficoltà. Nei giorni scorsi i Condor, che fanno parte del Mosaico del volontariato, si sono riuniti insieme ad altre associazioni a Villa Elena, sede dell’associazione La Farfalla, per organizzare parte della raccolta delle uova.

"Siamo felici di aver aderito a questo progetto di solidarietà – spiega Maira Ottobri, presidente dei Condor81ers Grosseto – insieme alle altre associazioni del Mosaico del volontariato. Il nostro obiettivo è cercare di portare un po’ di serenità a questi bambini e alle loro famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà. Vogliamo portare avanti, come Condor Grosseto, l’impegno che ormai da sempre ci vede lavorare tutti i giorni dell’anno per il sociale e al fianco dei bisogni dei cittadini".

Le circa 200 uova di cioccolato saranno distribuite a famiglie in difficoltà, individuate grazie alla collaborazione delle parrocchie e delle associazioni che aderiscono al progetto,. Ieri sono state distribuite in Comune a Roccastrada, quindi alla parrocchia San Giuseppe a Bagno di Gavorrano, e infine alla parrocchia di Roselle e al centro di ascolto della Caritas a Marina di Grosseto. Oggisaranno consegnate alle 16 ad Arcille e alle 17.30 al Santa Elisabetta di Grosseto. Ultima consegna in programma per sabato, al Country paradise di Grosseto.

"Vogliamo ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa – sottolinea Roberto Martinelli, presidente del Mosaico del volontariato – e che hanno contribuito a rendere più piacevole questa Pasqua".

"Il lavoro costante di tutte le associazioni che aderiscono al Mosaico del volontariato – dice Loriana Landi, presidente de La Farfalla – ha permesso di regalare durante questa Pasqua un sorriso in più a tante famiglie che in questo momento vivono situazioni di maggiore difficoltà".