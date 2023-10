Partecipazione e lavoro. Firma anche l’assessore

Anche l’assessore all’ambiente del Comune di Follonica Mirjam Giorgieri ha firmato per la proposta di legge di iniziativa popolare "Partecipazione al lavoro", promossa dalla Cisl. La proposta di legge punta a innovare le relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di accedere a quattro modalità di partecipazione all’interno delle imprese: gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva. Con la partecipazione gestionale i lavoratori potranno entrare nei consigli di sorveglianza e di amministrazione, compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende. La partecipazione finanziaria, invece, prevede per chi lavora la possibilità di prendere parte a nuove forme di azionariato diffuso e a nuove modalità di distribuzione degli utili. Con la partecipazione organizzativa si inseriscono incentivi e meccanismi premianti per le aziende che consentiranno a chi lavora di contribuire alle politiche per l’innovazione e all’efficientamenti.