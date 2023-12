"paRLEREMO CON CERBONI"

"La Lega è un partito che fa parte, a pieno, della coalizione di maggioranza a Grosseto e sostiene il Sindaco Vivarelli Colonna non solo con fedeltà, ma altresì con assoluta convinzione. Il voto positivo alla manovra espresso dal consigliere Giacomo Cerboni è apprezzabile, ma non sufficiente in quanto le critiche, aspre e pubbliche, da lui mosse lo trasformano in una sorta di oppositore del sindaco che determina un contrasto inconciliabile con la linea politica della Lega". Così il commissario provinciale della Lega Massimiliano Baldini e il capogruppo Bragaglia. "Siamo certi – sostengono – che l’sperienza e il valore di Cerboni non possano che facilitare la condivisione di questo assunto".