Parla l’anziano ‘schiavizzato’: "Mi facevano mangiare sul terrazzo"

Adesso si dice più tranquillo anche non riesce a dormire durante la notte. A parlare è l’uomo ridotto in schiavitù, intervistato a "Pomeriggio Cinque". "Mio figlio mi guardava con tanto odio – ha aggiunto –. In quella casa prima si picchiava e poi magari si parlava". L’uomo ha raccontato di essere stato spesso oggetto di violenze, soprattutto psicologiche. "Ad esempio mi hanno detto che io non potevo mangiare insieme a loro a tavola e mi facevano uscire fuori sul terrazzo" ha aggiunto durante l’intervista. Ora l’uomo è lontano da chi lo ha fatto soffrire, seguito dai servizi sociali che l’accompagnano a fare la spesa, in banca e a fare le sue commissioni. Ha di nuovo accesso alla sua pensione e può muoversi liberamente senza il terrore di essere violentemente picchiato senza motivo. "I lividi? Sono guariti – ha concluso – almeno quelli visibili, ma per le ferite che mi porto dentro per tutto quello che mi è successo ci vorrà ancora molto tempo. Come va? Sono più sereno ora".