Pari opportunità: un uomo alla guida

Insediata la Commissione Pari Opportunità del Comune di Gavorrano e a presiederla è stato prescelto un uomo. Dopo l’intervento della consigliera delegata alle pari opportunità, Caterina Marisca, è stato eletto, all’unanimità, l’ufficio di presidenza. Presidente Vico Cerretti, vice presidente Adele Stefanini, segretaria Samanta Vanni. Dopo una prima discussione su idee che dovranno diventare progetti è stato preso l’impegno di realizzare un’iniziativa per il 25 novembre, data scelta per la "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne". La Commissione è composta da 13 membri, di cui tre autocandidature (Vico Cerretti, Adele Stefanini, Livia Cretì), sette designate dalle associazioni del territorio nelle persone di Federica Leone (associazione Il Mandorlo), Augusta Maestripieri (Mutuo Soccorso Caldana), Tosca Ciattini (Proloco Bivio Ravi-Potassa), Stefania Turchi (Auser), Samanta Vanni (Avis Gavorrano-Scarlino), Dana Moraro (Cri Gavorrano), Gemma Lonzi (Arci in Progress Bagno). La Commissione si completa con la presenza delle tre componenti del Consiglio comunale, Caterina Marisca (consigliera delegata alle Pari opportunità), Patrizia Scapin (consigliera di maggioranza), Chiara Vitagliano (consigliera di minoranza).

Roberto Pieralli