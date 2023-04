"Pari in festa" con la tradizione Mercato del gusto e trekking Ma anche libri e giochi

Nella splendida cornice dell’antico borgo di Pari oggi si terrà la prima edizione di "Pari in festa". L’evento sarà un mercato del gusto e dei sapori con tanti produttori locali che animeranno le vie del centro paesano: dall’olio al vino, dai formaggi alle paste artigianali, dal miele alla birra e molto altro. Sarà una vera e propria festa paesana con tante degustazioni, ma anche con musica, canti e animazione per grandi e piccini. La giornata sarà l’occasione anche per escursioni di trekking organizzate lungo i numerosi sentieri per scoprire un territorio molto suggestivo.

Pari, infatti, incastonato tra le colline a metà tra la Maremma e Siena, è il luogo ideale per scoprire la Valle del Farma e le vicinissime Terme di Petriolo.

Per questa prima edizione il mercato si snoderà lungo le vie del borgo che dalle 10 di oggi ospiterà artigiani, antiquari e rivenditori di prodotti tipici.

Grazie alla collaborazione con l’associazione "L’Alternativa Creativa" di Siena, ci sarà anche la partecipazione di 18 artigiani con le loro incredibili creazioni artistiche. Il paese sarà addobbato a festa richiamando la tradizione artigianale e contadina di queste colline.

Oltre alle degustazioni la giornata prevede anche un programma denso si eventi. Si inizia di buon mattino – alle 8 – con una passeggiata "Alla scoperta delle Caldanelle" organizzata da Paganico Trekking.

Si prosegue poi alle 10 con l’apertura ufficiale di tutti gli stand. Il pomeriggio, invece, si apre con tante attività dedicate ai più piccoli.

Alle 14.30 ci sarà la presentazione con lettura animata del libro per bambini "Il Monaco e il Fiore" di Matteo Piccini, in arte Mepihew. Alle 15.30 in piazza Palazzo prenderà il via lo spettacolo di bolle di sapone, mentre le vie del borgo saranno animate da un trampoliere con palloncini modellabili. Sempre nel pomeriggio, alle 15, si esibiranno i Cantori del maggio di Civitella Marittima.