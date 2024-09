Parco regionale della Maremma. Il "Galà lirico" all’interno del Granaio

"Abbiamo incidentalmente fra le mani un gioiello di immobile perfettamente adatto per fare musica". Commenta così il presidente del Parco della Maremma Simone Rusci durante la presentazione del Gran Galà Lirico dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" che si terrà sabato (alle 19) nel Granaio Lorenese di Spergolaia. A fargli eco il direttore artistico Antonio di Cristofano confermando le qualità della struttura nella location del Parco. "Il prossimo anno festeggeremo cinquant’anni del parco – continuano Rusci e Di Cristofano – e l’orchestra prenderà parte a tanti appuntamenti". "L’interno – spiega Rusci – è trasformare il Granaio da contenitore a contenuto. Nato come luogo, lo stiamo facendo diventare un punto dove atterra un progetto. Il Gran galà sarà solo l’inizio di una collaborazione con l’Orchestra. Voglio che diventi un luogo di cultura, di interpretazione ambientale per comprendere la complessità del parco, dei suoi processi naturali". "Questa esperienza – afferma Di Cristofano – è legata ad un ricordo perché ventisette anni fa abbiamo suonato al Granaio. Rientrerà come evento nel trentennale dell’Orchestra". "È importante la nostra presenza nel Parco – dice il direttore Giulio De Simone –. Inaugureremo una serie di iniziative in programma proprio qui".

Il concerto "Puccini & gli altri" sarà diretto da Andrea Colombini. I biglietti sono disponibili in prevendita online su VivaTicket e saranno in vendita anche in sede di concerto, un’ora prima dello spettacolo. Il concerto vedrà la partecipazione dei soprano solisti Aimilia Diakopoulou, Claire Nesti, Josefina Hoogstad e Sara Guidi e dei tenori solisti Joseph Spratt e Andrea Bianchi.